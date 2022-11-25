Исследование показало, что искусственные новогодние ели подорожали в России на 2—10%

Исследование, проведённое в крупных городах России, показало, что в текущем году цены на искусственные новогодние ели выросли от 2% до 10% по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «ПРО Бренд», проведённого специально для Life.ru. В прошлом году подорожание достигало 30%.

Эксперты выяснили, что стоимость самой дешёвой ёлки — 99 рублей, а её размер не превышает 30 см. Самая дорогая ель стоит 500 тыс. рублей. Средняя же стоимость новогоднего дерева составила 3400 рублей.

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