Узнать больше

Исследование показало, что искусственные новогодние ели подорожали в России на 2—10%

Короткая ссылка
Исследование, проведённое в крупных городах России, показало, что в текущем году цены на искусственные новогодние ели выросли от 2% до 10% по сравнению с 2021 годом.
Исследование показало, что искусственные новогодние ели подорожали в России на 2—10%
  • Gettyimages.ru
  • © Nattanan Kanchanaprat / EyeEm

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «ПРО Бренд», проведённого специально для Life.ru. В прошлом году подорожание достигало 30%.

Эксперты выяснили, что стоимость самой дешёвой ёлки — 99 рублей, а её размер не превышает 30 см. Самая дорогая ель стоит 500 тыс. рублей. Средняя же стоимость новогоднего дерева составила 3400 рублей.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить