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В Челябинской области 11 переселенцам из Херсона выдали жилищные сертификаты

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11 жителей Херсона, которые были вынуждены переехать в Челябинскую область, получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья.
В Челябинской области 11 переселенцам из Херсона выдали жилищные сертификаты
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минстроя области.

«На 25 ноября у нас зафиксировано 19 заявлений на получение жилищного сертификата. А 11 жителей уже получили свои сертификаты и смогут приобрести жильё», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В жилищном сертификате прописана сумма, которой жители могут воспользоваться для оплаты стоимости нового жилья. Данная сумма рассчитывается из состава семьи, а также цены за 1 кв. м (цена 1 кв. м по России — 83,4 тыс. рублей).

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

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