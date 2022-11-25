В ХМАО беженцам из Херсона готовы предоставить жилищные сертификаты и выплаты

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило помощь беженцам с Херсона в виде одноразовой выплаты в 100 тыс. рублей на приобретение имущества.

Также власти выделят жилищные сертификаты по федеральной программе, передаёт URA.RU со ссылкой на правительство Югры.

«Механизм определён на уровне федерации. Мы в эту программу просто включаемся... Выдаётся сертификат на уровне федерации, и мы готовы к этому. А округ оказывает единовременную помощь в 100 тыс. рублей на приобретение имущества», — прокомментировали в правительстве ХМАО.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.