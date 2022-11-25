Россияне назвали цветы и сладости в числе популярных подарков ко Дню матери
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Об этом пишет Life.ru.
Согласно исследованию, 31% опрошенных не знают о существовании Дня матери, преимущественно это россияне от 45 до 54 лет.
Осведомлены о празднике в основном женщины (75% против 59% респондентов-мужчин) и молодые люди от 25 до 34 лет (74%). Поздравить своих матерей планируют подавляющее большинство из них (85%).
В числе самых популярных подарков мамам на праздник россияне назвали цветы (58%), конфеты, шоколад, другие сладости (53%), деньги (41%), косметику (38%), гаджеты (11%) и прочее.
Ранее газета «Известия» писала о результатах исследования, где россияне рассказали о своём отношении к коллегам из разных возрастных групп.