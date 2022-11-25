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Россияне назвали цветы и сладости в числе популярных подарков ко Дню матери

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СДЭК и некоммерческий центр «Душа мамы» провели исследование на тему отношения россиян к международному празднику День матери, который отмечается 27 ноября.
Россияне назвали цветы и сладости в числе популярных подарков ко Дню матери
  • Gettyimages.ru
  • © Georgijevic

Об этом пишет Life.ru.

Согласно исследованию, 31% опрошенных не знают о существовании Дня матери, преимущественно это россияне от 45 до 54 лет.

Осведомлены о празднике в основном женщины (75% против 59% респондентов-мужчин) и молодые люди от 25 до 34 лет (74%). Поздравить своих матерей планируют подавляющее большинство из них (85%).

В числе самых популярных подарков мамам на праздник россияне назвали цветы (58%), конфеты, шоколад, другие сладости (53%), деньги (41%), косметику (38%), гаджеты (11%) и прочее.

Ранее газета «Известия» писала о результатах исследования, где россияне рассказали о своём отношении к коллегам из разных возрастных групп.

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