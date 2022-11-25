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Эксперт Антонов назвал правила уплаты имущественного налога в 2022 году

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Заместитель руководителя УФНС Тульской области Марк Антонов напомнил, что имущественный налог за 2021 год необходимо уплатить в срок не позднее одного текущего года.
Эксперт Антонов назвал правила уплаты имущественного налога в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Налоговые уведомления должны поступать не позднее 30 дней до крайнего срока уплаты, то есть 1 декабря, рассказал он в беседе с Тульской службой новостей.

Они направляются налогоплательщикам по почте или поступают в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

По словам Антонова, плательщиками налога на имущество физических лиц признаются собственники объектов имущества независимо от их возраста. Если собственниками имущества являются несовершеннолетние дети, то обязанность по уплате налога в отношении имущества исполняют их родители или законные представители.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

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