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Исследование показало, что 80% россиян регулярно проходят профилактические медосмотры

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Управляющий директор платформы «Авито. Работа» Артём Кумпель рассказал о результатах проведённого опроса, согласно которым около 81% россиян прислушиваются к рекомендациям Минздрава России и регулярно проходят профилактические медицинские осмотры.
Исследование показало, что 80% россиян регулярно проходят профилактические медосмотры
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Треть людей отмечают важность того, что диспансеризацию можно пройти бесплатно, заявил он в беседе с Life.ru.

«Люди проходят диспансеризацию в стремлении позаботиться о своём здоровье (39%) и отмечают ценность выявления возможных заболеваний на ранней стадии (27%)», — добавил Кумпель.

Кроме того, 72% принявших участие в исследовании сообщили, что работодатели поддерживают их в прохождении профилактических медицинских осмотров, оплачивая необходимые услуги и обследования (31%), оформляя направления и документы для поликлиник и предоставляя дополнительный выходной день (по 28%). Ещё 12% работодателей приглашают врачей на предприятие или в офис.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин в беседе с «Радио 1» заявил, что диспансеризацию в регионе прошли более 1 млн 840 тыс. человек с начала 2022 года.

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