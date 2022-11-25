Флорист Сафронова посоветовала сокращать полив комнатных растений зимой

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова перечислила правила ухода за комнатными растениями в зимний период.

Полив комнатных растений зимой нужно сокращать во избежание риска гниения корней, предупредила специалист в интервью Радио Sputnik.

«Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причём полив должен быть поэтапным, то есть не сразу всю воду выливать, а небольшими порциями в три захода: один раз немного пролить горшок, потом ещё раз и ещё раз. Тогда получится полное увлажнение грунта. Если выливать всю воду сразу, то она вытекает в поддон. При этом вымываются все полезные вещества», — заключила Сафронова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.