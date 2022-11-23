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В Думе разъяснили пользователям ответственность за комментарии по закону о пропаганде ЛГБТ

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Пользователи соцсетей в России не будет нести ответственность за чужие комментарии в своих аккаунтах, если в этих сообщениях будет пропаганда ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
В Думе разъяснили пользователям ответственность за комментарии по закону о пропаганде ЛГБТ
  • РИА Новости

«Страница «ВКонтакте» это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории России нелегальными социальными сетями... ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается», — цитирует его РИА Новости.

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

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