В Думе разъяснили пользователям ответственность за комментарии по закону о пропаганде ЛГБТ

Пользователи соцсетей в России не будет нести ответственность за чужие комментарии в своих аккаунтах, если в этих сообщениях будет пропаганда ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Страница «ВКонтакте» это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории России нелегальными социальными сетями... ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается», — цитирует его РИА Новости.

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.