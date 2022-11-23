Власти Евпатории и Севастополя объяснили звуки стрельбы учениями силовиков

В Евпатории и Севастополе звуки стрельбы вызваны продолжающимися учениями на полигонах, сообщили власти этих городов.

«Вижу в ТГ-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы. Хорошего всем дня!» — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов тоже призвал местных жителей не волноваться.

«Сейчас в Евпатории слышны хлопки — прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надёжной защитой», — сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что никакой эвакуации из Армянска нет, информация об этом распространяется украинскими спецслужбами.