В Минздраве сообщили о нехватке около 25 тысяч специалистов в сфере здравоохранения
- РИА Новости
«Дефицит кадров по врачам — около 25 тыс. человек, 25—26 тыс., в пределах. По среднему медперсоналу — в пределах 50 тыс., это дефицит, который сегодня есть», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы ведомства, нехватка специалистов не критичная, но важная.
Мурашко отметил, что чаще всего дефицит наблюдается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине.
Ранее в Кирове рассказали о поддержке молодых медиков.
В мае сообщалось, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.