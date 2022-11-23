В Минздраве сообщили о нехватке около 25 тысяч специалистов в сфере здравоохранения

Кадровый дефицит в сфере здравоохранения по врачам составил около 25—26 тыс. человек, по среднему персоналу — около 50 тыс. человек, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Дефицит кадров по врачам — около 25 тыс. человек, 25—26 тыс., в пределах. По среднему медперсоналу — в пределах 50 тыс., это дефицит, который сегодня есть», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, нехватка специалистов не критичная, но важная.

Мурашко отметил, что чаще всего дефицит наблюдается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине.

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