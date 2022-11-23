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Мантуров: автомобили «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса

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Вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что автомобили марки «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

Об этом сообщило РИА Новости

Он выразил надежду, что в ближайшее время КамАЗ внесёт предложение по расширению специального инвестиционного контракта, туда будет внесён модельный ряд, который будет выпускаться на площадке завода «Москвич». 

«Это даст преференции «Москвичу», чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году», — заявил Мантуров.

Отмечается, что в числе программ поддержки спроса на российские автомобили — льготное кредитование и льготный лизинг.

Ранее сообщалось, что Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу.

Серийную сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

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