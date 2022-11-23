Косачёв назвал нарушением международного права попытки ЕС конфисковать активы России
- РИА Новости
Он отметил, что применительно к данному кейсу использование термина «конфискация» неправильно в принципе.
По его словам, правильно называть данную задумку «национализацией» или «экспроприацией» собственности.
«Это как раз и является нарушением как европейских Конституций, так и международного права, которое запрещает обращение взыскания на иностранную собственность», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд.