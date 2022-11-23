Косачёв назвал нарушением международного права попытки ЕС конфисковать активы России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал попытки ЕС конфисковать активы России.

Он отметил, что применительно к данному кейсу использование термина «конфискация» неправильно в принципе.

По его словам, правильно называть данную задумку «национализацией» или «экспроприацией» собственности.

«Это как раз и является нарушением как европейских Конституций, так и международного права, которое запрещает обращение взыскания на иностранную собственность», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд.