Правительство России утвердило требования к пометкам для материалов иноагентов

Правительство утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, производимых или распространяемых иноагентами.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что издаваемые иноагентом материалы необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности.

Это указание в текстовом или в звуковом виде должно быть на русском языке, размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала.

При этом продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции такого материала должна составлять не менее 15 секунд.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.