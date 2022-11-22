Правительство России утвердило требования к пометкам для материалов иноагентов
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что издаваемые иноагентом материалы необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности.
Это указание в текстовом или в звуковом виде должно быть на русском языке, размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала.
При этом продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции такого материала должна составлять не менее 15 секунд.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.