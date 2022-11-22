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В Челябинской области зафиксировали 99 случаев COVID-19 за сутки

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В Челябинской области зафиксировали 99 случаев коронавируса за последние сутки.
В Челябинской области зафиксировали 99 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © piola666

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время на лечении находится 1351 пациент. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 392 764 жителей.

Тем временем глава управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая заявила, что жители региона стали чаще болеть ОРВИ и гриппом, передаёт mosaica.ru.

«Последнее исследование по секвенированию изучения вируса гриппа, который циркулирует во всех округах страны, констатирует, что сейчас идёт преобладание штамма A(H1N1)», — сказала она.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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