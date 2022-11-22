В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 240 158 жителей. Выздоровели 235 696 человек, в том числе 31 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что взрослому населению Верхней Салды (Свердловская область) рекомендовали вернуться к ношению масок в поликлиниках и больницах, а также на территории объектов социальной защиты, школ и других учебных заведений, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Причиной такого решения стало превышение на 4% порогового значения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей от 15 лет.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.