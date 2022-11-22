В Татарстане выявили 90 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 90 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 189 907. Выздоровели 186 969 жителей, в том числе 109 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 4460 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.