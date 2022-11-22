В Татарстане выявили 90 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 189 907. Выздоровели 186 969 жителей, в том числе 109 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 4460 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.