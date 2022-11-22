Специалист Голубовский посоветовал инвесторам иметь диверсифицированный портфель
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В беседе с Inforeactor он отметил, что также нужен финансовый план, инвестиционная стратегия. Также рекомендуется систематически откладывать денежные суммы.
«Инвестиционная стратегия может включать в себя разные активы. Я советую инвестировать в долговые инструменты и золото на начальном этапе формирования сбережений. А в акции можно вкладывать то, что вы заработали на своём портфеле», — посоветовал Голубовский.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.