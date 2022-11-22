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Специалист Голубовский посоветовал инвесторам иметь диверсифицированный портфель

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что самый простой способ накопить в России — это иметь диверсифицированный портфель из российских акций и облигаций.
Специалист Голубовский посоветовал инвесторам иметь диверсифицированный портфель
  • Gettyimages.ru
  • © Caroline Purser

В беседе с Inforeactor он отметил, что также нужен финансовый план, инвестиционная стратегия. Также рекомендуется систематически откладывать денежные суммы.

«Инвестиционная стратегия может включать в себя разные активы. Я советую инвестировать в долговые инструменты и золото на начальном этапе формирования сбережений. А в акции можно вкладывать то, что вы заработали на своём портфеле», — посоветовал Голубовский.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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