В Ставропольском крае выделили 18 млн рублей на паллиативную медицину в 2022 году

В Ставропольском крае направили более 18 млн рублей на оказание паллиативной медпомощи в 2022 году.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«За текущий год законтрактовано 465 единиц медицинских изделий и расходных материалов на сумму более 18 млн рублей. Уже получено и установлено 85% оборудования и приспособлений, остальная часть поступила на склад, идёт процедура оформления», — заявила заведующая краевым центром по организации паллиативной медпомощи взрослому населению Сима Казарян.

По её словам, пациентов, которым нужна длительная респираторная поддержка, обеспечивают портативными концентраторами кислорода и устройствами для очищения дыхательных путей.

Ранее НСН сообщала, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке закончено на 75%.