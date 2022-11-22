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Стресс-коуч Левина назвала симптомы эмоционального выгорания

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Стресс-коуч Ксения Левина рассказала, какие симптомы могут быть у эмоционального выгорания.
Стресс-коуч Левина назвала симптомы эмоционального выгорания
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«Кажется, что эмоциональное выгорание — это про внешние обстоятельства: загруженность, интенсивный ритм жизни, мало отдыха, но выгорание — это отсутствие внутренней опоры в самом себе», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, один из симптомов — зацикленность на каком-то калорийном продукте. Также возможна прокрастинация — откладывание дел на потом.

«Более серьёзный синдром — человеку сложно просыпаться с утра. Здесь уже и депрессия может быть, это повод обратиться к психиатру», — добавила Левина.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.

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