Врач Чистякова рассказала о негативном влиянии использования смартфона на осанку

Кандидат медицинских наук, спортивный врач, управляющий директор группы компаний Natura Siberica Александра Чистякова рассказала о негативном влиянии использования смартфона на здоровье.

«Учитывая, что в среднем человек проводит от двух до четырёх часов в день в смартфоне, такая вынужденная поза несёт за собой опасные последствия. Защемление срединного нерва в запястном канале приводит к туннельному синдрому», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, чрезмерное использование смартфона также может привести к возникновению хронических болей в голове, шее и суставах.

«Такое искривление осанки негативно сказывается и на функционировании систем за счёт смещения физиологического положения внутренних органов», — добавила Чистякова.

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