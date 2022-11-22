Песков: в Кремле не видели призыв издать указ о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращение с призывом издать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет. Пока не видели», — сказал Песков.

Отмечается, что ранее пресс-служба «Яблока» сообщила, что фракция партии в законодательном собрании Карелии направила обращение в адрес главы государства с призывом издать нормативный акт о завершении частичной мобилизации.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.