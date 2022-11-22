Узнать больше

Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ремизову со 100-летием

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Галину Ремизову со 100-летием.
Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ремизову со 100-летием
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Во время войны Ремизова находилась в эвакуации в Саратовской области, работала в колхозе трактористом. В 1943 году приехала в Калинин (Тверь), где трудилась на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

«Желаю Вам разделить радость сегодняшнего торжества с Вашими родными и близким людьми — детьми и внуками, правнуками, всеми, кто любит Вас. Ваше поколение подарило Отечеству высокий пример трудового и ратного подвига, нравственной силы, патриотизма», — говорится в поздравлении губернатора.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить