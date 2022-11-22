Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ремизову со 100-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Галину Ремизову со 100-летием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Во время войны Ремизова находилась в эвакуации в Саратовской области, работала в колхозе трактористом. В 1943 году приехала в Калинин (Тверь), где трудилась на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

«Желаю Вам разделить радость сегодняшнего торжества с Вашими родными и близким людьми — детьми и внуками, правнуками, всеми, кто любит Вас. Ваше поколение подарило Отечеству высокий пример трудового и ратного подвига, нравственной силы, патриотизма», — говорится в поздравлении губернатора.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.