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Психолог Шумакова рассказала о мифах про свою профессию

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Практикующий психолог психологической клиники СКФУ Светлана Шумакова заявила, что существует много мифов о её профессии.
Психолог Шумакова рассказала о мифах про свою профессию
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Некоторые думают, что психолог — это волшебник, у которого есть волшебная палочка. Вы приходите к нему на приём, вам тепло, комфортно и уютно, а изменения сами собой происходят. Это распространённый миф, и с ним тяжелее всего бороться», — сказала она в беседе с newstracker.ru.

По её словам, изменения начинаются лишь тогда, когда человек меняется сам, а это очень трудно.

«Ещё один миф, что психолог — это человек, у которого нет проблем. Часто люди наделяют психолога какими-то сверхчертами, поэтому часто возникают завышенные ожидания. Запрос у клиента должен быть прежде всего к квалификации специалиста», — сообщила Шумакова.

Ещё одним мифом она назвала то, что сильным людям психолог якобы не нужен.

«Я сильный человек, поэтому справлюсь сам, считают некоторые. На самом деле сильный человек — это тот, который может попросить помощи. Это нормально — попросить помочь, если не справляешься», — пояснила эксперт.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.

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