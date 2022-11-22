В Подмосковье направят более 1 млрд рублей на паллиативную помощь в 2023 году

В Московской области направят более 1 млрд рублей на покупку оборудования и лекарств для тяжелобольных пациентов в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Как заявил глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в настоящее время паллиативных пациентов обеспечивают лекарственными препаратами более чем в 60 аптечных пунктах.

«В области паллиативной медпомощи уделяется особое внимание. В настоящее время реализуется программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, рассчитанная на пять лет», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке закончено на 75%.