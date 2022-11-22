Иммунолог Жемчугов посоветовал вакцинироваться от гриппа и COVID-19

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

«Грипп не новый. H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьётся», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, тридемия — довольно обычное явление, когда в популяции циркулирует несколько возбудителей.

При этом, отметил Жемчугов, клиника у многих похожая — кашель, насморк, температура.

«Я бы посоветовал тем врачам, которые сидят на приёме, сразу делать лабораторные тесты на грипп и коронавирус. Если это молодой человек и у него коронавирус, нужно, чтобы он сидел дома и не заражал никого на работе. А если это пожилой человек с отягощённым иммунным анамнезом и он заболел гриппом, то нужно решать вопрос госпитализации», — сказал эксперт.

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