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Иммунолог Жемчугов посоветовал вакцинироваться от гриппа и COVID-19

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Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.
Иммунолог Жемчугов посоветовал вакцинироваться от гриппа и COVID-19
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Грипп не новый. H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьётся», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, тридемия — довольно обычное явление, когда в популяции циркулирует несколько возбудителей.

При этом, отметил Жемчугов, клиника у многих похожая — кашель, насморк, температура.

«Я бы посоветовал тем врачам, которые сидят на приёме, сразу делать лабораторные тесты на грипп и коронавирус. Если это молодой человек и у него коронавирус, нужно, чтобы он сидел дома и не заражал никого на работе. А если это пожилой человек с отягощённым иммунным анамнезом и он заболел гриппом, то нужно решать вопрос госпитализации», — сказал эксперт.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.

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