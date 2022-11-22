В Москве инвесторы построят более 10 образовательных учреждений

В 2022 году Москва оформила с застройщиками 11 договоров о передаче в аренду без торгов 14,6 га земли, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках реализации масштабных инвестпроектов девелоперы построят в городе школьные и дошкольные образовательные учреждения. Они рассчитаны на 4,5 тыс. учащихся и воспитанников», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в центре и на западе столицы построят по два учебных заведения, на севере — три.

По одному учреждению появится на юге и востоке Москвы, а также в Новой Москве и Зеленограде.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.