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В Москве инвесторы построят более 10 образовательных учреждений

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В 2022 году Москва оформила с застройщиками 11 договоров о передаче в аренду без торгов 14,6 га земли, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве инвесторы построят более 10 образовательных учреждений
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках реализации масштабных инвестпроектов девелоперы построят в городе школьные и дошкольные образовательные учреждения. Они рассчитаны на 4,5 тыс. учащихся и воспитанников», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в центре и на западе столицы построят по два учебных заведения, на севере — три.

По одному учреждению появится на юге и востоке Москвы, а также в Новой Москве и Зеленограде.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.

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