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Сомнолог Кудинов посоветовал не спать с включённым светом

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Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как побороть дневную сонливость.
Сомнолог Кудинов посоветовал не спать с включённым светом
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Длинная ночь и короткий световой день означают, что люди просыпаются в темноте и мало находятся на свету. Это может вызывать сонливость утром и в течение дня», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Для того чтобы этого избежать, просыпаться стоит в одно и то же время, отметил эксперт. Также рекомендуется использовать лампы дневного света, которые частично компенсируют нехватку солнечного совета.

Спать с включённым светом, наоборот, нельзя, считает Кудинов.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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