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Офтальмолог Смирнова посоветовала соблюдать график отдыха при работе за компьютером

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Врач-офтальмолог Валерия Смирнова рассказала, как сохранить зрение при работе за компьютером.
Офтальмолог Смирнова посоветовала соблюдать график отдыха при работе за компьютером
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

«Источник света нужно расположить с левой стороны, стул лучше выбрать ортопедический, а монитор поставить строго на уровне глаз на расстоянии не менее 50—60 см. Иначе будет страдать цилиарная мышца глаза, отвечающая за фокусировку изображения, а это приводит к близорукости», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, зрительную нагрузку нужно дозировать. Также рекомендуется делать перерывы каждый час, помнить о гимнастике для глаз и использовать увлажняющие капли.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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