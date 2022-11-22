Психолог Комарова посоветовала родителям учить детей договариваться во избежание конфликтов

Эксперт — психолог Екатерина Комарова дала советы родителям, как действовать во время конфликта между детьми.

Если у детей возникают конфликты из-за игрушек, то нужно чётко обозначить, кому и какая игрушка принадлежит, объяснила она в беседе с kp.ru.

«Учите детей договариваться, просить разрешения поиграть не своей игрушкой. При этом важно донести до детей, что если хозяин игрушки не разрешает, то брать её нельзя. В случае конфликта поддерживайте хозяина игрушки. Не стыдите его, не уговаривайте, не настаивайте, не забирайте силой, а позволяйте отстаивать право на свою игрушку и утешайте другого, если это потребуется», — порекомендовала Комарова.

Если дети регулярно вступают в перепалки, будьте рядом, чтобы успеть вовремя вмешаться, посоветовала психолог.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.