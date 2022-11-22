Узнать больше

Психолог Комарова посоветовала родителям учить детей договариваться во избежание конфликтов

Короткая ссылка
Эксперт — психолог Екатерина Комарова дала советы родителям, как действовать во время конфликта между детьми.
Психолог Комарова посоветовала родителям учить детей договариваться во избежание конфликтов
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Если у детей возникают конфликты из-за игрушек, то нужно чётко обозначить, кому и какая игрушка принадлежит, объяснила она в беседе с kp.ru.

«Учите детей договариваться, просить разрешения поиграть не своей игрушкой. При этом важно донести до детей, что если хозяин игрушки не разрешает, то брать её нельзя. В случае конфликта поддерживайте хозяина игрушки. Не стыдите его, не уговаривайте, не настаивайте, не забирайте силой, а позволяйте отстаивать право на свою игрушку и утешайте другого, если это потребуется», — порекомендовала Комарова.

Если дети регулярно вступают в перепалки, будьте рядом, чтобы успеть вовремя вмешаться, посоветовала психолог.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить