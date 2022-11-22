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Терапевт Ромасов напомнил о необходимости группироваться при падении

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Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, как безопаснее всего упасть в гололёд.
Терапевт Ромасов напомнил о необходимости группироваться при падении
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«При падении существуют определённые правила, которые позволяют минимизировать ущерб. Уменьшение высоты падения — попытаться сесть на корточки. Группировка — форма «шара» или «клубочка» выгодна согласно законам классической физики», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, падение на бок считается безопасным, но только в случае группировки.

«При падении вперёд руки лучше не выставлять, а прижать локтями к бокам, голову подбородком прижать к груди и втянуть в плечи, спину выпрямить, а ноги согнуть в полуприседе», — посоветовал врач.

Ранее директор центра реабилитации, врач — травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с «Радио 1» посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.

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