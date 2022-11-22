Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника
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Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что, согласно поправке, во время приостановки госслужбы работнику гарантируется сохранение замещаемой должности.
16 ноября глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости особого контроля за реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных.
Ранее российский президент Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, находящимся как на полигонах, так и в зоне проведения спецоперации.