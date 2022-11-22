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Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла поправку о приостановке госслужбы работника в связи с его призывом на военную службу в рамках мобилизации или заключения контракта о военной службе.
Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщил ТАСС. 

Отмечается, что, согласно поправке, во время приостановки госслужбы работнику гарантируется сохранение замещаемой должности.

16 ноября глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости особого контроля за реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных. 

Ранее российский президент Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, находящимся как на полигонах, так и в зоне проведения спецоперации.

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