На автовокзалах Москвы обновили дизайн онлайн-табло
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Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
На экранах с обновлённым интерфейсом можно увидеть время отправления автобуса, место назначения, количество свободных мест, номер перрона и статус рейса.
В столице четыре автовокзала — «Центральный», «Саларьево», «Южные ворота» и «Северные ворота».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз.