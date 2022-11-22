На автовокзалах Москвы обновили дизайн онлайн-табло

На автостанциях и автовокзалах Москвы обновили дизайн онлайн-табло.

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

На экранах с обновлённым интерфейсом можно увидеть время отправления автобуса, место назначения, количество свободных мест, номер перрона и статус рейса.

В столице четыре автовокзала — «Центральный», «Саларьево», «Южные ворота» и «Северные ворота».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз.