Педиатр Волков рассказал о пользе прогулок при ОРВИ у детей

Педиатр Никита Волков рассказал о распространённых мифах, связанных с детским здоровьем.

«Есть мнение о том, что во время ОРВИ нельзя гулять. Это не так. Свежий воздух, наоборот, ускоряет выздоровление и восстановление дыхательных путей. Гулять на улице можно, если температура тела уже не повышена, также как и регулярно проветривать помещения для циркуляции свежего воздуха», — сообщил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Ещё один миф связан с тем, что вакцинация против кори, краснухи и паротита вызывает развитие аутизма. По его словам, в настоящее время есть много исследований, опровергающих эту теорию.

Волков также напомнил родителям: Манту мочить можно. При постановке реакции Манту производится внутрикожное введение препарата, соответственно, вода, попадающая на кожу, повлиять на результат не может, объяснил врач.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.