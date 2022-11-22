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Психиатр Кульгавчук назвал сильную тревогу возможным признаком панической атаки

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Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о возможных признаках панической атаки.
Психиатр Кульгавчук назвал сильную тревогу возможным признаком панической атаки
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В беседе с ФАН он заявил, что среди симптомов — сильная тревога, страх, затруднение дыхания, дискомфорт в груди, тошнота.

Также человек может испытывать головокружение. Кроме того, у некоторых поднимается артериальное давление.

«Опытные коллеги, впрочем, могут подозревать не гипертонический криз, а паническую атаку, и рекомендовать после снятия симптомов лечение у врача-психотерапевта», — отметил Кульгавчук.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.

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