Путин встретится с семьями мобилизованных бойцов

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с семьями мобилизованных граждан, в том числе с матерями военнослужащих.

«Она (встреча. — RT) готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, о которых вы упоминали. С другой стороны, вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готовится ли подобное мероприятие.

Как ранее заявил Владимир Путин, забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

Он назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.