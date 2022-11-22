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Путин встретится с семьями мобилизованных бойцов

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Президент России Владимир Путин проведёт встречу с семьями мобилизованных граждан, в том числе с матерями военнослужащих.
Путин встретится с семьями мобилизованных бойцов
  • globallookpress.com

«Она (встреча. — RT) готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, о которых вы упоминали. С другой стороны, вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готовится ли подобное мероприятие.

Как ранее заявил Владимир Путин, забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

Он назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.

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