Вирусолог Зверев заявил, что свиной грипп не опаснее обычного

Вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев прокомментировал известие Роспотребнадзора о том, что у двоих жителей Тульской области подтвердилось заражение вирусом гриппа А (H1N1), который также называют свиным.

Свиной грипп H1N1 — не опаснее, чем обычный грипп, объяснил специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

«По сути, это обычный грипп. Свиным его назвали, потому что он впервые попал к человеку от свиньи. Болеют таким гриппом и животные, и птицы, и люди. Было время, когда Н1N1 вызывал тяжёлые осложнения, быстро распространялся, но он циркулирует уже более десяти лет. Сейчас часть населения привита, часть переболела», — резюмировал Зверев.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.