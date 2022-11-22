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Стоматолог Гвоздинский посоветовал выбирать зубную щётку с более жёсткой щетиной

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Стоматолог общей практики Виталий Гвоздинский рассказал, какие основные ошибки допускают люди при чистке зубов.
Стоматолог Гвоздинский посоветовал выбирать зубную щётку с более жёсткой щетиной
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Во время чистки зубов следует совершать выметающие движения, объяснил специалист в беседе с Pravda.Ru.

Также рекомендуется выбирать щётки средней жёсткости.

«Люди считают, что можно травмировать десну, поэтому покупают более мягкую щетину, хотя это неправильно, так как сам налёт образуется очень быстро, фиксируется в десневом кармане и его очень сложно вымести при помощи щётки не средней жёсткости, а мягкой. И в дальнейшем это приведёт к патологиям, связанным с воспалительными  процессами дёсен», — отметил Гвоздинский.

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