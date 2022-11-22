ТАСС: Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Догузовой.

globallookpress.com

© Russian Government

По словам источника, Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. «Она войдёт в состав экспертного совета при правительстве», — заявил он. Ранее сообщалось, что Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма на фоне упразднения ведомства. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.