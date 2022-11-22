ТАСС: Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России
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По словам источника, Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.
«Она войдёт в состав экспертного совета при правительстве», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма на фоне упразднения ведомства.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.