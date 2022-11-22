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ТАСС: Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России

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Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Догузовой.
ТАСС: Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России
  • globallookpress.com
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По словам источника, Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития.

«Она войдёт в состав экспертного совета при правительстве», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма на фоне упразднения ведомства.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.

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