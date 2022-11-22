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В Прикамье переселенцам из Херсонской области объяснили порядок получения выплат на жильё

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Переселенцы из Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Пермский край, могут бесплатно получить в регионе строящееся или готовое жильё. Порядок получения выплат на приобретение жилья прописан в постановлении правительства региона.
В Прикамье переселенцам из Херсонской области объяснили порядок получения выплат на жильё
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет URA.RU.

«Социальная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства...» — говорится в постановлении.

Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м жилья (определяется Министерством строительства и ЖКХ России и составляет 83,4 тыс. рублей) и норматива обеспечения жилплощадью.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

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