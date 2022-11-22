В Прикамье переселенцам из Херсонской области объяснили порядок получения выплат на жильё
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Об этом пишет URA.RU.
«Социальная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства...» — говорится в постановлении.
Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м жилья (определяется Министерством строительства и ЖКХ России и составляет 83,4 тыс. рублей) и норматива обеспечения жилплощадью.
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