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Врач Тихомирова порекомендовала людям с лишним весом отказаться от супов

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова посоветовала людям с лишним весом отказаться от первых блюд, поскольку они не оставляют ощущения долгой сытости.
Врач Тихомирова порекомендовала людям с лишним весом отказаться от супов
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«Когда я консультирую пациентов с лишним весом, мы всегда отказываемся от первых блюд. Первые блюда сытные и хорошо наполняют желудок, но быстро уходят из него, поэтому чувства долгой сытости после употребления первого блюда не бывает», — объяснила Тихомирова в беседе с «Известиями».

Со своей стороны, Нутрициолог, внешний консультант сервиса Пакета от Х5 Елена Свиридова в интервью Life.ru рассказала о быстрых и полезных завтраках. По её словам, это гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями, творожная запеканка, овсянка в банке с ягодами и фруктами, тортилья с омлетом, сыром и овощами.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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