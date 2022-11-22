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В «Опоре России» назвали подвижность одним из трендов отечественного рынка труда

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, какие новые тренды наметились в последнее время на российском рынке труда.

Рынок приспосабливается к изменениям экономики и становится подвижнее. В некоторых сферах, например строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и в сфере услуг, по-прежнему сохраняется высокий спрос на квалифицированных специалистов, рассказал он в беседе с Life.ru.

Также, по его словам, из тенденций можно отметить повышение трудовой мобильности у работников и спрос на гибридный и удалённый формат работы.

«Что касается 13-й зарплаты, то система премирования работает в каждом случае индивидуально. Организации с государственным участием и в сфере производства, скорее всего, окажутся здесь в лидерах», — добавил Сигал.

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