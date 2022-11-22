В России составили рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортабельных городов.

Об этом пишет «Российская газета».

По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.

Индекс качества жизни рассчитывался на основе данных соцмониторинга настроений населения, проводимого в городах с населением более 250 тыс. человек.

Среди направлений мониторинга — потребительская активность как показатель уровня материального благополучия, качество медобслуживания, доступность недвижимости, экология, качество работы учреждений среднего и высшего образования, а также учреждений ЖКХ, состояние дорог и другое.

Ранее, по сообщению газеты «Известия», в федеральной компании «Этажи» назвали города с самыми большими скидками на вторичное жильё.