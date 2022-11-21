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В Подмосковье прививку против гриппа сделали 3,5 млн жителей

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В Московской области прививку против гриппа сделали 3,5 млн жителей, в том числе 970 тыс. детей.
В Подмосковье прививку против гриппа сделали 3,5 млн жителей
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вирус опасен осложнениями, которые может вызвать. А прививка — самый надёжный способ защититься от болезни», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Вакцинация проводится в поликлиниках, торговых центрах, мобильных пунктах, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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