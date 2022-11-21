В Подмосковье прививку против гриппа сделали 3,5 млн жителей
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Вирус опасен осложнениями, которые может вызвать. А прививка — самый надёжный способ защититься от болезни», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Вакцинация проводится в поликлиниках, торговых центрах, мобильных пунктах, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.