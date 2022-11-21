В Иркутской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 352 407. Вылечились 347 376 жителей.
Тем временем, в Удмуртии выявили 110 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«34 заболевших выявлено активно, отмечено 34 семейных очага», — заявили в ведомстве.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.