В Иркутской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 352 407. Вылечились 347 376 жителей.

Тем временем, в Удмуртии выявили 110 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«34 заболевших выявлено активно, отмечено 34 семейных очага», — заявили в ведомстве.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.