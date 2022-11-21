Объём перевозок грузов в Крым поездами вырос более чем на четверть в 2022 году

Объём перевозок грузов в Крым поездами вырос более чем на четверть за январь — октябрь 2022 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымской железной дороги.

«За десять месяцев текущего года перевезено 3,8 млн т грузов (70,4 тыс. вагонов), что на 26% выше показателя 2021 года (3 млн т)», — рассказали в пресс-службе.

Услугами железнодорожного транспорта воспользовались 7 млн пассажиров, что на 28% больше, чем годом ранее.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз.