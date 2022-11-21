Нижегородскую телебашню подсветят в честь Всемирного дня телевидения
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на радиотелевизионный передающий центр.
Башня окрасится в цвета настроечной таблицы с 20:00 до 00:00.
«Регулярное телевещание началось в нашем регионе в 1957 году. На тот момент в эфир выходила одна программа. Это было аналоговое телевидение. Сейчас более 98% жителей Нижегородской области могут принимать многопрограммное телерадиовещание в цифровом формате», — заявил и. о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов.
Ранее RIA56 сообщало, что во Всемирный день телевидения, который отмечается 21 ноября, на оренбургской телебашне покажут световое шоу.