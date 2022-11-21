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В Башкирии посмертно наградят мужчину, спасшего детей во время пожара

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В Башкирии посмертно наградят мужчину, который погиб, спасая детей во время пожара. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров.
В Башкирии посмертно наградят мужчину, спасшего детей во время пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Пожар произошёл 18 ноября в двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. Погибли семь человек, в том числе пять детей. Ещё двоих детей отец успел вынести из огня. Он вернулся за остальными, но погиб сам.

«Глава семейства, отец, спас двоих детишек. Давайте мы его наградим посмертно. Он всё-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. У него двое мальчиков осталось — детям будет, что отец погиб за них», — заявил Хабиров, слова которого приводит mkset.ru.

Ранее сообщалось, что в посёлке Тымовское на Сахалине произошёл пожар в многоквартирном доме.

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