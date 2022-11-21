Узнать больше

Член ОП Данюк: закон о едином пособии говорит о расширении социальных обязательств властей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Член ОП Данюк: закон о едином пособии говорит о расширении социальных обязательств властей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это очень правильный закон, который показывает ориентированность государства на то, чтобы быть по-настоящему социальным, особенно в условиях экономических вызовов и санкционной войны… Мы видим, что, несмотря на сложности, государство готово эти социальные обязательства не только исполнять в дальнейшем, но и расширять», — подчеркнул он.

Это, по мнению Данюка, показывает, что для президента и правительства именно народосбережение и социальная поддержка являются приоритетными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить