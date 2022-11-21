Член ОП Данюк: закон о едином пособии говорит о расширении социальных обязательств властей

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

«Это очень правильный закон, который показывает ориентированность государства на то, чтобы быть по-настоящему социальным, особенно в условиях экономических вызовов и санкционной войны… Мы видим, что, несмотря на сложности, государство готово эти социальные обязательства не только исполнять в дальнейшем, но и расширять», — подчеркнул он.

Это, по мнению Данюка, показывает, что для президента и правительства именно народосбережение и социальная поддержка являются приоритетными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.