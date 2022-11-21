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Офтальмолог Русановская посоветовала идти к врачу при герпетическом повреждении век

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Врач-офтальмолог ГКБ № 52 Анна Русановская посоветовала идти к врачу при герпетическом повреждении век.
Офтальмолог Русановская посоветовала идти к врачу при герпетическом повреждении век
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  • © zoranm

«Нужно идти к врачу, потому что герпетическое повреждение век — это не просто единоразовое закапывание и смазывание мазью антигерпетической. Нужно смотреть общую систему, нужно смотреть иммунную систему организма и консультироваться с инфекционистами, чтобы предотвратить повторную активацию герпеса», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, вирус может повредить в том числе внутренние структуры глаза, и в таком случае это более серьёзная патология.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова в эфире «Радио 1» рассказала о случаях врождённой близорукости.

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