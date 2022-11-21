В Башкирии определились с территориями для развития туризма

В Башкирии определились с территориями, предназначенными для развития туризма.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вопрос рассматривала рабочая группа по выявлению объектов туристского интереса и земельных ресурсов для размещения инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Земля для туризма».

В перечень перспективных территорий включили пять первых участков, в том числе в Мелеузовском районе.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН назвал популярные туристические направления из Москвы.